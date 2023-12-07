Otomobilin çarptığı çocuk öldü: 15 yaşındaki 'sürücü' adliyeye sevk edildi
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü E.B.D. (15) ise adliyeye sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te iddiaya göre, E.B.D.'nin kullandığı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı.
Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken bölgeye ekipler gönderildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş yaşamını yitirdi.
Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi.
E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması
- ‘Hain, alçak, adi, soysuz Vahdettin’
- Zincir markette 'Osmanlı' kavgası
- 'Atatürkçü ve namaz kılan bir insanım'
- Ender Saraç'tan ilk açıklama!
- Tepkiler sonrası İYİ Parti'den açıklama
- AKP İl Başkanından Cumhuriyet Savcısına... Yok yok
- Yüzde 50 zam beklentilerine yanıt verdi
- En zengin ve yoksul iller belli oldu
- Canlı yayında gerginlik! 'Kavga etmeyin'