Otomobilin çarptığı çocuk öldü: 15 yaşındaki 'sürücü' adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı Ömer Halis Ateş (5) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü E.B.D. (15) ise adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 17:10
Otomobilin çarptığı çocuk öldü: 15 yaşındaki 'sürücü' adliyeye sevk edildi
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki MÜSİAD Konteyner Kent'te iddiaya göre, E.B.D.'nin kullandığı otomobil, oyun oynayan Ömer Halis Ateş'e çarptı.

Kazada küçük çocuk ağır yaralanırken bölgeye ekipler gönderildi. Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Ömer Halis Ateş yaşamını yitirdi. 

Ehliyetsiz sürücü gözaltına alınırken anaokulu öğrencisi Ateş'in cenazesi Karaelbistan Mahallesi'nde toprağa verildi.

E.B.D. işlemleri sonrası adliyeye sevk edilirken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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