Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilde 513 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü C.Y. tutuklandı.

DHA
28 Kasım 2022 Pazartesi, 12:20
Otomobilinde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yol kontrol noktasında İzmir plakalı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada poşette 513 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü C.Y., polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


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