Otomobiline bindiği sırada bacağına 'kurşun' isabet etti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çay ocağından çıkan kişi, otomobiline bindiği esnada nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla bacağından yaralandı.
Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi D- 130 karayolu üzerinde bulunan çay ocağından çıkan M.E. (68), 41 N 0279 plakalı otomobiline bindiği esnada, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla sol bacağından yaralandı.
YURTTAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ
Acı içinde yere yığılan M.E., çay ocağındaki yurttalara seslenerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.E., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yorgun merminin ihtimali üzerine durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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