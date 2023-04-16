Otomobiline bindiği sırada bacağına 'kurşun' isabet etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde çay ocağından çıkan kişi, otomobiline bindiği esnada nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla bacağından yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 06:49
Otomobiline bindiği sırada bacağına 'kurşun' isabet etti
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Gölcük ilçesi Halıdere Mahallesi D- 130 karayolu üzerinde bulunan çay ocağından çıkan M.E. (68), 41 N 0279 plakalı otomobiline bindiği esnada, nereden geldiği bilinmeyen bir kurşunla sol bacağından yaralandı.

YURTTAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Acı içinde yere yığılan M.E., çay ocağındaki yurttalara seslenerek yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan M.E., ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yorgun merminin ihtimali üzerine durulurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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