Otomobilinin arka koltuğunda kanlar içinde ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu’da 53 yaşındaki adam, otomobilinin arka koltuğunda defalarca bıçak darbesi almış vaziyette kanlar içinde ölü bulundu. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalanırken, olayın küfürleşme nedeniyle büyüdüğü öne sürüldü.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:55
Otomobilinin arka koltuğunda kanlar içinde ölü bulundu
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Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Cumhuriyet Parkı otopark alanında akşam saatlerinde; otomobiliyle otoparka gelen Ayhan Aydın(53) ile B.B. arasında bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Küfürlerin havada uçuştuğu olayda, öfkesine hakim olamayan B.B., Ayhan Aydın’ı defalarca kez bıçakladı.

ARKADAŞININ ARABASIYLA KAÇTI, KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli B.B. daha sonra olay yerine gelen arkadaşının arabasına binip bölgeden uzaklaştı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park halindeki otomobilin arka koltuğunda yaralı şahıs görünce olay yerine sağlık ekibi istendi.

KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli B.B.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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