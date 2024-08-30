Otomobille çarpıp dövdüler, o anlar kamerada

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 2 kişinin Ferdi K.’ye otomobille çarpıp dövdükleri anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis şüphelilerden Selçuk D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 17:20
Otomobille çarpıp dövdüler, o anlar kamerada
Abone Ol google-news

Olay, dün ilçeye bağlı Kışla Mahallesi Kışla Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Tamirdeki aracını almak için siteye gelen Ferdi K., 2 kişinin saldırısına uğradı.

Kaçmaya çalışan Ferdi K., kendisini takip eden şüphelilerin otomobille çarpması sonucu yere düştü, dakikalarca dövüldü. Ferdi K.’nin fotoğrafını da çeken 2 şüpheli, otomobille kaçtı. Yaralanan Ferdi K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüphelilerden Selçuk D.’yi gözaltına aldı. Selçuk D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 


zonguldak haberleri

İlgili Haberler

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta korkunç kaza: Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Sinop’ta zincirlenme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Sinop’ta zincirlenme kaza: 1’i ağır 2 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler