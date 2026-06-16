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Otomobille sokak sokak aradılar: 5 yaşındaki çocuk bagajda çıktı

Otomobille sokak sokak aradılar: 5 yaşındaki çocuk bagajda çıktı

16.06.2026 12:01:00
Güncellenme:
DHA
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Otomobille sokak sokak aradılar: 5 yaşındaki çocuk bagajda çıktı

Şanlıurfa'da otomobilin bagajına habersizce girip içeride kilitli kalan 5 yaşındaki P.A.'yı saatlerce sokakta arayan ailesi, gelen sesler üzerine çocuğun bagajda olduğunu fark etti. Bagaj kapağını açamayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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Olay, sabah saatlerinde, Şanlıurfa Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; sokakta oyun oynayan P.A., babasının yeni aldığı park halindeki otomobilin bagajına girerek kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kaldı. Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan aile, çevreye baktıktan sonra otomobille de sokak sokak çocuğu aramaya başladı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Bir süre sonra araçtan gelen sesleri fark eden aile, P.A.’nın bagajda kilitli kaldığını anladı. Bagaj kapağını açamayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagaj kısmına ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi.

İlgili Konular: #otomobil #kayıp #bagaj

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