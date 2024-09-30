Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Mersin'in Akdeniz ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin, Adem Beyaz'a ait olduğu belirlendi.

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 11:47

Mersin Uluslararası Limanı kıyılarında ceset olduğunu gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bünyesindeki görevli dalgıç polisler, cesedi bota alarak karaya çıkardı. İncelemelerde cesedin, Adem Beyaz'a ait olduğu belirlendi. Beyaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.


Etiketler: #ceset #Mersin

İlgili Haberler

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu

Eskişehir'de çöp evde ceset bulundu
Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu

Trabzon Havalimanı açıklarında denizde bir ceset bulundu
Konya’da yol kenarında ceset bulundu

Konya’da yol kenarında ceset bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler