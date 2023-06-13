Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!

Bilecik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Mustafa Durğun hayatını kaybederken, yanındaki Yeliz Durğun yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Barış Fındık'ın yara almadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 15:49
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı!
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Bilecik'te Bozüyük-Söğüt kara yolu Alibeydüzü köyü mevkinde bir kaza meydana geldi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Durğun'un (51) kullandığı 11 AD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Barış Fındık (44) idaresindeki 11 DZ 222 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücülerinden Durğun ve araçtaki Yeliz Durğun yaralandı. 

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Mustafa Durğun kurtarılamazken, Yeliz Durğun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Diğer otomobilin sürücüsü Barış Fındık'ın yara almadığı kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. 


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