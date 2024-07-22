Otomobiller kavşakta çarpıştı: Takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:38

Edinilen bilgiye göre, Sevda S. idaresindeki 07 APA 878 plakalı Ford marka otomobil ile Hüseyin G. idaresindeki 07 YH 695 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 YH 695 plakalı otomobil takla attı.

Kazanın 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle takla atan araçtakilerin yardımına çevrede bulanan vatandaşlar koştu.

KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTILAR

İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından takla atan araçtan çıkartılan Hüseyin G. ve ismi öğrenilemeyen yanındaki bir kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza sonrası çevreye saçılan eşyaları vatandaşlar topladı. Yaralıların kazayı hafif yaralı olarak atlattıkları öğrenildi.