Otoparkta akılalmaz kaza: Kendi aracının altında kaldı
Otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" diye konuştu.
Ümraniye'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sürekli kalp masajı yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi.
Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca Güler, otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI
Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
KENDİ ARABASIYDI
Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı" diye konuştu. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" dedi.
İlgili Haberler
- Düğün dönüşü kaza: 1'i ağır 3 yaralı
- Niğde’de zincirleme kaza: 7 yaralı
- Son dakika... Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda yaralı var
Video Haberler
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Yol kenarına atılan el bombaları: Gözaltı sayısı yükseld
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- SOL Parti’den seçimlere ilişkin çağrı
- Dengeleri değiştirecek sonuç
- Bakan Koca telefon etmiş
- 'Cumhur'un seçim planını yazdı
- Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi
- Apple'dan 'pili çabuk biten' modeller için açıklama
- CHP'den polisler hakkında suç duyurusu
- Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor!