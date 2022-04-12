Otoyolda cinsel ilişki vaadiyle tuzak: 32 kişi gözaltına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, cinsel ilişki vaadiyle otoyoldan geçen sürücüleri durdurup 'hırsızlık' ve 'yağma' yaptığı belirlenen 32 şüpheli yakalandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin-Tarsus-Adana Otoyolu'na çıkıp, sürücüleri durdurarak cinsel ilişki vaadinde bulunan veya hasta olduğunu iddia edip yardım isteyerek bu yöntemlerle 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarını işlediği belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen 43 kişi için harekete geçen polis ekipleri, 25 adrese 140 personelle şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı. 11 firarinin ise arandığı öğrenildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 8 av tüfeği ile tüfeklere ait 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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