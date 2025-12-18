Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otoyolda korkunç kaza... Alev alan TIR'dan çıkamadılar!

18.12.2025 10:11:00
Güncellenme:
DHA
Hatay'da angus yüklü TIR, otoyolda bariyerlere çarpıp, alev aldı. TIR'daki 2 kişi hayatını kaybetti, bazı anguslar da öldü. Alevlerden kaçan angusların otoyolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana-Hatay Otoyolu'nun Dörtyol mevkiinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İskenderun Limanı'ndan aldıkları anguslarla Adana istikametine doğru yola çıkan şoförün kullandığı TIR, bariyerlere çarparak refüje devrildi. TIR alev alırken, araçtaki anguslar da dorseden çıkarak otoyolda koşmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kimliği belirlenemeyen şoför ile yanındaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bazı anguslar da ölürken, cansız bedenler morga götürüldü.

Diğer yandan TIR'daki yangın ile angusların yol kenarında koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

