Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu dehşet saçtı

Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 14:59
Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Abone Ol google-news

Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerledi. Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.


Arnavutköy haberleri hafriyat haberleri makas haberleri otoyol haberleri Sultangazi haberleri Tehlike haberleri

İlgili Haberler

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı

AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci trafik kazasında yaralandı
Feci kazada yaralanmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!

Feci kazada yaralanmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!
Konya'da feci kaza... Traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

Konya'da feci kaza... Traktörle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi

Çorlu faciası sonrası görevinden alınan Veysi Kurt, yeniden genel müdürlüğe atandı! Acılı aileler isyan etti: Yeri sanık sandalyesi
Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?

Kutuplardan örnek alınıyor! Okyanuslardaki makro ve mikro plastik kirlenmesinde ticari gemilerin rolü nedir?
AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'

AKP'nin yaptırdığı 'Ankara' anketinde büyük fark: 'Kapanması mümkün görünmüyor...'
26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!

26 Şubat 2024 pazartesi günlük burç yorumları: Güne enerjik bir başlangıç yapın!
Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'

Arkadaşının kafasını kesip sokağa atmıştı... Kan donduran ifade ortaya çıktı: 'Filistin’e hainlik yapıyordu...'
Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi

Survivor All Star’da gergin anlar! Merve ve Nagihan burun buruna geldi
Ekrem İmamoğlu'na Sancaktepe AKP standında üyelik teklifi: 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya...'

Ekrem İmamoğlu'na Sancaktepe AKP standında üyelik teklifi: 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya...'
Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor

Sabahları aç karna bir bardak yetiyor! Metabolizmayı hızlandırıyor zayıflamaya yardımcı oluyor