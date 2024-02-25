Otoyolda makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu dehşet saçtı
Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde makas atarak ilerleyen hafriyat kamyonu, başka bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.
Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bir hafriyat kamyonu makas atarak ilerledi. Tehlike saçarak hem kendi canını hem diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan kamyon sürücüsü sinyal vermeden hızla şerit değiştirerek yola devam etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasınca anbean görüntülendi. Görüntülerde trafiğe rağmen otoyolda hızla ilerleyen ve makas atan hafriyat kamyonu görülüyor.
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