Otoyolda tehlikeli anlar... Kilometrelerce ters yönde ilerledi!

Silivri TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç kilometrelerce ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerin araç kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:49
Otoyolda tehlikeli anlar... Kilometrelerce ters yönde ilerledi!
Abone Ol google-news

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, Edirne istikametinde kilometrelerce ters yönde ilerledi.

Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerinin araç kamerasına yansıdı.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Görüntülerde, seyir halindeki sürücü bir anda aynı istikametten ters ilerleyen sürücüyü görünce "İnanılır gibi değil" diyerek tepki gösterdi.


Player Alanı
araç EDirne görüntü Kamera kilometre otoyol silivri sürücü TEM ters yön

İlgili Haberler

Sultangazi'deki seçim kutlamasında tehlikeli anlar

Sultangazi'deki seçim kutlamasında tehlikeli anlar
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar!

Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar!
Kağıthane'de trafikte tekme tokat kavga!

Kağıthane'de trafikte tekme tokat kavga!

En Çok Okunan Haberler