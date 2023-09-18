Kağıthane'de trafikte tekme tokat kavga!

İstanbul Kağıthane'de otomobil sürücüsü ve yanındakilerle, motosikletli 2 kişi trafikte kavga etti. Kavga anı başka bir sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:10
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Emniyetevleri Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önündeki otomobil sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Araçlarını yol kenarına çeken sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgayı çevredeki yurttaşlar ayırırken, yaşananlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.


Kağıthane kavga

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