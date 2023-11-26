Otoyolda TIR devrildi: Tonlarca tahıl yola döküldü
Ankara Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra yan yatan TIR'da yüklü tonlarca tahıl, yola döküldü. Bir süre trafiğe kapatılan ve uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, temizlik çalışmasının ardından açıldı.
Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Adana istikametindeki Gülek mevkisinde tahıl yüklü TIR, ismi açıklanmayan sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yan yattı.
TIR şoförünün hafif yaralandığı kazada tonlarca tahıl yola döküldü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR şoförü ayakta tedavi edildi.
TRAFİK DURDU
Bir süre ulaşıma kapanan trafik nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın kaldırılıp, tahılların temizlenmesiyle trafik yeniden açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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