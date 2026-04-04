Otoyolda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, yaralılar var!

4.04.2026 15:27:00
DHA
Bolu’nun Gerede ilçesi Anadolu Otoyolu’nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde saat 12.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 araç çarpıştı. Arkadan gelen 8 araçta kazaya karıştı. Bir minibüs ile 9 otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #bolu #kaza #yaralı #otoyol

Son dakika... Başkent'te korkunç kaza... Halk otobüsü üst geçide çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Adalet Bakanlığı, kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
Başakşehir'de feci kaza: Ağır yaralanan polisin beyin ölümü gerçekleşti Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Polis Memuru Seçkin Yalçın'ın beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
Bursa'da feci kaza... Yolcu minibüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var! İznik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.