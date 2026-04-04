Otoyolda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi, yaralılar var!

Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde saat 12.30 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 2 araç çarpıştı. Arkadan gelen 8 araçta kazaya karıştı. Bir minibüs ile 9 otomobilin karıştığı kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.