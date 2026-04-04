Son dakika... Başkent'te korkunç kaza... Halk otobüsü üst geçide çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

4.04.2026 10:32:00
Güncellenme:
DHA
Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Adalet Bakanlığı, kazayla ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Ankara-Kızılcahamam arasında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem yönetimindeki 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsü, Saray Mahallesi mevkiinde önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüsünün Ankara istikametine giderken bariyerlere çarptığını belirterek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını söyledi.

Acar, kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da, Kızılcahamam'dan saat 07.00'de sefere başlayan özel halk otobüsünün Kahramankazan'ın Saray Mahallesi mevkisinde önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptığını anlatarak, "Kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanlığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaydedildi. 

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla olay yerinde bilirkişi incelemelerinin de gerçekleştirildiği, sürecin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, yolda hızla ilerleyen minibüsün kontrolden çıkıp bariyere çarptıktan sonra savrularak üst geçidin ayağına çarptığı anlar yer aldı. 

YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramankazan’da özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

