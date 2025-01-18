Otoyolu trafiğe kapatıp yarışan 24 motosikletliye 523 bin lira ceza

Hatay'da otoyolu trafiğe kapatıp motosikletlerle yarış yapan 24 kişiye toplam 523 bin 664 lira idari para cezası kesildi.

Otoyolu trafiğe kapatıp yarışan 24 motosikletliye 523 bin lira ceza
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DHA
Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:33

Payas ilçesinde, 12 Ocak'ta motosikletli gençler, otoyolu araç trafiğine kapatıp, kendi aralarında yarıştı. Öğle saatlerinde yarışan gençlerin görüntüsü sosyal medyada yayınlandı.

Bunun üzerine jandarma ekipleri harekete geçip, yarışçıların kimliklerini tespit etti. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla 24 şüpheli gözaltına alındı.

'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Cebir ve tehdit kullanarak ulaşım aracının hareket etmesini engelleme' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından haklarında işlem yapılan 24 şüpheliye, toplam 523 bin 664 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 7 motosiklet, trafikten menedildi. 


Etiketler: #hatay #otoyol #motosiklet

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