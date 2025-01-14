İzmir'de feci kaza... Motosiklet ağaca çarptı: İki genç hayatını kaybetti!
Urla ilçesinde ağaca çarpan motosikletteki Velican Ecevit ve Anıl Balıkçı hayatını kaybetti, Miraç A. ise yaralandı. Miraç A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İzmir'in Urla ilçesinde Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CIM 058 plakalı motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada motosikletteki Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç A. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Miraç A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #ağaç #motosiklet #İzmir #kaza
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