İzmir'de feci kaza... Motosiklet ağaca çarptı: İki genç hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 14:52

Güncelleme: 14.01.2025 - 14:52

İzmir'in Urla ilçesinde Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı'nda sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 CIM 058 plakalı motosiklet, kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazada motosikletteki Velican Ecevit (19), Anıl Balıkçı (20) ve Miraç A. (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ecevit ve Balıçkı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Miraç A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.