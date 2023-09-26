Otoyolun Ankara yönü kapandı: 9 Kasım’a kadar sürecek
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki güzergahın, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanması, D-100 karayolu geçişinde araç yoğunluğuna neden oldu.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı gişeleri ile Abant gişeleri arasındaki Ankara yönü, viyadüklerde yapılacak derz çalışmaları nedeniyle dün itibarıyla ulaşıma kapatıldı.
9 Kasım'a kadar sürmesi planlanan çalışma kapsamında İstanbul yönünden gelen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapıp D-100 kara yolu güzergahından devam ediyor.
Otoyolun Ankara istikametinin kapanmasıyla sürücüler, D-100 kara yolu geçişinde yoğunluğa neden oldu. Yolun Abant gişelerine bağlantısını sağlayan kavşakta yer yer uzun araç kuyrukları oluştu.
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