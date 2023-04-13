Yol çalışması yapan işçilere çarpmıştı: Sürücü gözaltına alındı
Diyarbakır’da yol çalışması yaptıkları sırada hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 3 işçi, gözyaşları arasında toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü Bilal Çetinkaya, tutuklandı.
Diyarbakır-Elazığ karayolu 20'nci kilometresinde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, Bilal Çetinkaya’nın kullandığı hafif ticari araç çarptı.
Kazada, işçilerden Murat Fidan, Mehmet Duran ve Seyit Ahmet Özkişi hayatını kaybetti, Ş.G. ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Bilal Çetinkaya da gözaltına alındı.
Otopsi işlemlerinin ardından kazada hayatını kaybedenlerden Seyit Ahmet Özkişi, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda, Mehmet Duran Çifte Havuz Mezarlığı’nda, Murat Fidan ise Hani ilçesinde dün akşam saatlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından topağa verildi.
Kazada yaralanan Ş.G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Sürücü Bilal Çetinkaya da işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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