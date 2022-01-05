'Oturulamayacak durumdadır' yazıp satılığa çıkardılar

05 Ocak 2022 Çarşamba, 22:39

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi.

HaberGlobal'de yer alan haberde ifade edildiğine göre, bir internet sitesinde "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü.

'MANZARASI YOKTUR' AÇIKLAMASI

Evin manzarasına ilişkin olaraksa "Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır ve deniz görmemektedir. Fakat ikinci kattan bir miktar görünmektedir ve teras yaparsanız tamamen deniz manzarasını görebilirsiniz" hatırlatması yapılıyor.