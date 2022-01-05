'Oturulamayacak durumdadır' yazıp satılığa çıkardılar

İstanbul Beykoz'da 'fırsat' başlığıyla 135 metrekare müstakil, metruk bir ev için yayınlanan satılık ilanı gündem oldu. 1.450.000 TL'ye satılan ve duvarları yıkık, pencereleri kırık halde olan evin ilanında "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" yazıldı.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2022 Çarşamba, 22:39
'Oturulamayacak durumdadır' yazıp satılığa çıkardılar
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde Anadolufeneri'nde 'oturulamayacak durumdadır ve ciddi bir tadilat ihtiyacı vardır' notuyla metruk haldeki bir müstakil ev için 1.450.000 TL' lik bir ilan verildi.

HaberGlobal'de yer alan haberde ifade edildiğine göre, bir internet sitesinde "Tapuda 'Bahçeli Kargir Ev' yazmaktadır" ifadesinin yer aldığı ilanda "tarla veya arazi vasfında değildir ve dolayısıyla ev yapmakla ilgili Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nden proje tadilat onayı alarak evi yenileyebilirsiniz" denildiği görüldü.

'MANZARASI YOKTUR' AÇIKLAMASI

Evin manzarasına ilişkin olaraksa "Önündeki ev manzarasını kapatmaktadır ve deniz görmemektedir. Fakat ikinci kattan bir miktar görünmektedir ve teras yaparsanız tamamen deniz manzarasını görebilirsiniz" hatırlatması yapılıyor.


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