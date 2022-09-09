ÖVDER'den 'öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilsin' imza kampanyası
Yoksulluğun boyutu gün geçtikçe artıyor. Yeterli beslenememe nedeniyle öğrencilerin derslerine odaklanmakta güçlük çektiğini belirten ÖVDER, “Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin” diyerek imza kampanyası başlattı.
Ekonomik kriz çocukları da olumsuz etkiliyor. Öğrencilerin yeterli beslenemediği için derslerine odaklanmakta güçlük çektiğini belirten ÖVDER, “Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin” talebiyle imza kampanyası başlattı.
Giderek artan yoksullaşmadan öğrenciler de payına düşeni alıyor. Tüm Öğrenci Velileri Derneği (ÖVDER), milyonlarca ailenin yoksulluk sınırında olduğunu belirterek Change.org adlı internet platformunda imza kampanyası başlattı.
KANTİN TİCARETHANE OLMASIN
İlk ve orta dereceli okullarda, öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebiyle başlatılan kampanyaya dair Cumhuriyet’e konuşan ÖVDER İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, “Ekonomik kriz nedeniyle aileler temel ihtiyaçlarını karşılamada bile zorlanıyor, çocuklar da bundan payını alıyor. Bu nedenle ilkokul çağındaki çocuklar yeterince kahvaltı yapamayıp okula gidiyorlar. Her dört çocuktan birisi okula aç ya da yarı aç bir şekilde gidiyor” ifadelerini kullandı. Kantinlerin desteklenmesi gerektiğini belirten Kaya, “Kantinlerde içi boş tostlar 10 liraya satılıyor. Buraların ticarethane mantığından çıkarılması gerekir” diye konuştu.
‘ODAKLANAMIYORLAR’
Kaya şunları söyledi: “Yeterli gıdayı alamayan çocuklar derslerine odaklanmakta güçlük çekiyor. Bu duruma dikkat çekmek için bir imza kampanyası başlattık. Yetkililer, öğrencilere günde bir öğün ücretsiz yemek vermenin zeminini oluşturmalı. Ulaşım, kırtasiye ve diğer okul masraflarını göz önünde bulundurduğumuzda görüyoruz ki veliler bu masrafın altından kalkmakta güçlük çekiyor.”
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