Oy kullandığım sandıktan ne kadar oy çıktı?
2024 yerel seçimlerinde Sandıkların kapanıp oy sayım işlemine geçilmesiyle birlikte yurttaşlar, oy kullandıkları sandığın sonucunu merak etti. Peki, Oy kullanılan sandık sonucu nasıl öğrenilir?
31 Mart yerel seçimleri ile beraber oy kullandığım sandık sonucu nasıl öğrenilir? sorusu yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Oy kullanılan sandık sonucu nasıl öğrenilir?
OY KULLANDIĞIM SANDIKTAN KİM ÇIKTI?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldığını görebilirsiniz.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonuçlanınca YSK.gov.tr ya da aşağıdaki ekrandan sandık sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
YSK SANDIK SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
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