2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti

Bir süredir meme kanseri nedeniyle tedavi gören tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2023 - 16:17
Tiyatro sanatçısı Pınar Alsan Ünsal hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

2020'de hayatını kaybeden oyuncu ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal'ın eşi Pınar Alsan Ünsal, bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu. 

Ünsal'ın hayatını kaybettiği haberini meslektaşı Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"LEVENT'İNE KAVUŞTUN..."

Uygur paylaşımında, "Cennet mekanın olsun... Levent'ine kavuştun..." ifadelerini kullandı.

Ferhan Şensoy'un kurduğu Ortaoyuncular tiyatro ekibinden olan Pınar Aslan Ünsal'ın eşi oyuncu ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal da 2020 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ünsal'ın cenazesi pazartesi günü Marmara İlahiyat Camisi'nden kaldırılıp Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.


Pınar Alsan Ünsal Levent Ünsal meme kanseri yaşamını yitirdi

İlgili Haberler

Traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan 6 yaşındaki Enes, hayatını kaybetti
Son dakika... Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!

Son dakika... Sabah yazarı Engin Ardıç hayatını kaybetti!
Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti?

Engin Ardıç kimdir? Engin Ardıç neden hayatını kaybetti?

En Çok Okunan Haberler