Fatih'te pidecide çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih’te 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdulkadir Erboğa hayatını kaybetti. Abdulkadir Erboğa ile beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken yaralı 2 kişinin tedavisinin devam edildiği öğrenildi.
nbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi'ndeki pidecide dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. 5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber vermişti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilmişti. Yangında 4’ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa’nın kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.
Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yangında ölenlerin sayısı 4’e yükselirken akraba olan gençlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.
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