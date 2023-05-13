Oy kullanmak için memleketlerine giden ailenin aracı TIR'a çarptı: 1'i ağır 4 yaralı

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:38

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:38

Samsun-Ordu karayolu Gelemen mevkisinde saat 06.00 sıralarında; Antalya’da inşaatlarda çalışan aynı aileden 4 kişi 14 Mayıs seçimlerde oy kullanmak için Samsun’a ve Ordu’ya gitmek için aynı araçla yola çıktı.

Umut Ağmak idaresindeki 60 DP 771 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan ve İstanbul’dan Giresun’a deterjan götüren Erkan Sezen’in kullandığı 55 AIF 339 çekici ve 55 AHC 503 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

1'İ AĞIR 4 YARALI

Kazada parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Umut Ağmak, babası Salih Ağmak, amcası Mehmet Ağmak ile amcasının oğlu Murat Ağmak yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"KAZANIN NASIL OLDUĞUNU HATIRLAMIYORUM"

Yaralılardan Salih Ağmak, "Oğlum, ağabeyim ve yeğenim ile birlikte Antalya’da inşaatta çalışıyoruz. Birlikte oy kullanmak için ben ve oğlum Çarşamba ilçesine, ağabeyim ve oğlu ise Ordu’nun Akkuş ilçesine gidiyordu. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.