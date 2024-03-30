AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime saatler kala Ahmet Kaya türküsüne eşlik etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte Ahmet Kaya türküsü dinledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 16:24
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime saatler kala Ahmet Kaya türküsüne eşlik etti
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul'da ilçe ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum için oy isteyen Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Moderatörlüğünü TRT sunucusu Pelin Çift'in yaptığı etkinlikte Erdoğan'a Ahmet Kaya sorusu sorulması üzerine hazırlanan klip salona gösterildi.

"EFKARLANDINIZ MI?"

Ahmet Kaya'nın 'Şafak Türküsü' eşliğinde verilen klibin ardından AKP'li Erdoğan'ın duygulandığı anlar dikkat çekti. Klibin ardından sunucu Pelin Çift'in 'Efkarlandınız mı?' sorusuna Erdoğan, 'Evet' yanıtı verdi.

Ardından Erdoğan Ahmet Kaya için, "Ben cezaevine giderken son programıma katılıp orada şarkılarını, türkülerini söyledi. Bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez. Başbakanlığım döneminde kabrini getirmek istedim ama olmadı" ifadelerini kullandı.


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