Oya Eronat kimdir? Oya Eronat hangi partiden milletvekili?

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 15:49

6 Şubat’taki depremden günler sonra bölgeye giden ve polis eşliğinde yıkılan bir binanın olduğu sokağa girmek isteyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve milletvekili Oya Eronat bölge halkı tarafından yuhalandı.

OYA ERONAT KİMDİR?

1962 yılında Diyarbakır'da doğdu. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Serbest inşaat mühendisi olarak çalıştı. Diyarbakır Yenişehir İlçe Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevinde bulundu. 24. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi ve aynı dönem içerisinde Bayındırlık, İmar,Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcılığının ardından, 27. Dönem AKP Diyarbakır Milletvekili olarak yeniden seçildi.

OYA ERONAT'IN OĞLU KİMDİR?

Eren Şahin Eronat, terör örgütü PKK'nin Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 Ocak 2008'de askeri servis aracının geçişi sırasında bir dershane önünde gerçekleştirdiği, 6'sı öğrenci 7 kişinin şehit olduğu, 73 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.