OYAD üyeleri hak arayışında 100. günde: 'Vatan kahramanlarının alın terine sahip çıkın'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 18.02.2025 - 16:34

OYAD üyelerinin OYAK önündeki eylemi sürrüyor. Bugün eylemin 100. günüydü. 100’ncü nöbet gününde her 10 bin emekli üye için 1 balon uçuruldu. OYAD Genel Başkanı Ömer Öztürk burada bir konuşma yaptı. Öztürk, "OYAK konsolide net varlıklarının yüzde 45’e yakınının sahibi olan OYAK Emekli Daimi Üyelerinin sözleri ve sesleri artık duyulmalı ve dinlenmelidir" ifadelerini kullandı.

'EMANETE HIYANET EDİLMEMELİ'

OYAK'ı yönetenlerden liyakatlı ve adaletli görev beklediklerine vurgu yapan Öztürk, "Sizin göreviniz aldığınız maaşı hak edecek çalışma yapmaktır. Sizin göreviniz daimi üyelerin aldıkları maaşı öne çıkartmak değildir. Sizin göreviniz vatan kahramanlarının alın terlerine sahip çıkmaktır. Bugün OYAK'ın her kademesinde görevli olanlar kendilerine emanet edilene hıyanet etmemelidir" dedi.

İşte OYAD'ın isteklerinden bazıları

"Bağımsız bir OYAK yönetimi

OYAK varlıkları ve kurum üzerindeki sahiplik ve oyak yönetim kurullarında temsil edilme ve yönetime iştirak etme haklarının emekli üyelere kullandırılması

Satınalma, satış ve yatırım yapma yetkilerini OYAK Genel Kurulu'nda olması

Emekli üyelerin yıllık nemasından yüksek miktarlarda masraf kesintisi yapılmaması

Ölüm yardımı konusunda emekliler aleyhine olan uygulamaların son bulması

OYAK Daimi Üyeleri'nin faydalanacağı Oyakevleri,Oyak Yurtları,Oyak Huzurevleri'nin yapılması"