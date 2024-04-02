Oyların eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kura 'AKP' dedi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde yapılan seçimlerde AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan kura çekimine göre, Çıldır Belediye Başkanlığı'nı AKP Adayı Yakup Kemal Azizoğlu kazandı.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 17:00
Oyların eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde kura 'AKP' dedi
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Ardahan’ın Çıldır ilçesinde AKP ve CHP adaylarına oyların eşit çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı.

İlçe Seçim Kurulu, AKP adayı Yakup Kemal Azizoğlu ile CHP Adayı Nurettin Aygün’ün seçim sonucunda 452'şer oy almasının ardından belediye başkanının belirlenebilmesi için kura çekimine karar verdi.

"KAZANDIK"

İlçe Seçim Kurulu'nda partililerin huzurunda yapılan kurada, AKP Adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun" dedi.



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