Oynadığı tüfek ateş aldı: 9 yaşındaki çocuk yaralandı!
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 yaşındaki S.D.’nin elindeki av tüfeği ateş aldı, 9 yaşındaki yeğeni D.C.D.’nin başına isabet etti.
Olay, Kepez Mahallesi Hacı Eyüp Sokak’ta yaşandı. 19 yaşındaki S.D.’nin elindeki av tüfeği ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, yanında bulunan 9 yaşındaki yeğeni D.C.D.’nin başına isabet etti.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan D.C.D., ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun kritik olması nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Gözaltına alınan S.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Etiketler: #zonguldak #tüfek #yaralama
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