Oynarken merdivenden düşmüştü... 8 yaşındaki Roza yaşam savaşını kaybetti!

Bismil ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen 8 yaşındaki Roza Bakan, tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi.

Oynarken merdivenden düşmüştü... 8 yaşındaki Roza yaşam savaşını kaybetti!
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DHA
Yayınlanma: 24.04.2025 - 14:54

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı kırsal Uğurlu Mahallesi’nde 18 Haziran 2024’te acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Roza Bakan (8), arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü. Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, dün sabah hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı’na getirildi. Yakınları tarafından alınan Roza Bakan’ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Etiketler: #Cenaze #diyarbakır #roza #Çocuk

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