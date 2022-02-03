Oytun Erbaş: Koronavirüs kapmak için 'yüzüme öksürün' dedim

03 Şubat 2022 Perşembe, 10:31

Koronavirüsün Türkiye'yi teğet geçeceği iddiası nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Deneysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Koronavirüsün Vuhan'da ilk ortaya çıktığı zaman "Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez. Bizi teğet geçecek" diyen Erbaş, "Pişman mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

İddialarının arkasında olduğunu söyleyen Erbaş, "Kesinlikle öyle oldu. Dünyada ölüm oranlarına baktığınızda dünya ortalamasının altındayız." dedi.

"KESİNLİKLE GENETİK BİR COĞRAFYA VAR"

Latinlerin virüsten çok etkilendiğini, Katar'ın hiç etkilenmediğini belirten Erbaş, "Burada kesinlikle genetik bir coğrafya var." ifadelerini kullandı.

Erbaş, "Virüs yaşlıları öldürüyor bu net. Her virüste bu oluyor. O zaman bir makale çıkmıştı. Ben bunu aktardım. O makale siyah ve beyaz ırkların daha az etkileneceğini söylüyordu. Ben de ırklara göre farklı olacağını söyledim. Biz çeşitli bir ırkız. O nedenle çok ağır bir ölüm oranı beklemediğimi söyledim" diye konuştu.

"YÜZÜME ÖKSÜRÜN"

Koronavirüsü deneyimlemek için salgının ilk döneminde doktor arkadaşlarının yanına gittiğini söyleyen Erbaş, "Yüzüme öksürün" dediğini aktardı. Hastalanmaktan korkmadığını söyleyen Erbaş, bunu deneyimlemek istediğini söyledi.