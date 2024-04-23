Oyuncak bebek içinden uyuşturucu çıktı: 14 gözaltı

Tekirdağ’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, bir evde yapılan aramada oyuncak bebeğin içinden uyuşturucu çıktı.

DHA
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:30
Oyuncak bebek içinden uyuşturucu çıktı: 14 gözaltı
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Çorlu, Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucu satışı yapılan 7 adres belirlendi.

Adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 14 kişiyi gözaltına aldı. Satışa hazır 937 gram bonzai, 15 gram eroin, 28 sentetik hap, ruhsatsız 1 av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 TL ele geçirildi.

Bir evde yapılan aramada, uyuşturucunun oyuncak bebeğin içine gizlendiği tespit edildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

 

 

 


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