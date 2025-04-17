Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı reddedildi

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, yurtdışına çıkış yasağına dair itirazının reddedildiğini duyurdu. Üzümoğlu, karara tepki göstererek sosyal medya hesabından "Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı reddedildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:55

Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, boykota destek verdiği gerekçesiyle 3 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Oyuncu hakkında Saraçhane ve Maltepe mitingine ilişkin yaptığı paylaşımlar da dosyaya dahil edilmişti. Adliyeye sevk edilen Üzümoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"BİR SANATÇI SANATINI İCRA EDEMİYORSA NASIL SANATÇI OLACAK?"

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurtdışına çıkış yasağına dair itirazının reddedildiğini duyurdu.

Karara tepki gösteren Üzümoğlu, "Yurtdışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Cem Yiğit Üzümoğlu #Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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