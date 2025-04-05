Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı: "Şakir Paşa Ailesi" dizisi bu hafta da yayımlanmayacak

Geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle yayınlanmayan "Şakir Paşa Ailesi" dizisi, bu hafta da ekrana gelmeyecek. Başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yeni bölüm 13 Nisan'a ertelendi.

Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmıştı:
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.04.2025 - 16:21

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yeni bölümü, 6 Nisan tarihinde de yayınlanmayacak.

Dizinin yayından kaldırılması üzerine Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava, şikâyetin geri çekilmesiyle sonuçlanmış ve yapım tekrar ekrana dönmüştü.

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı nedeniyle bir haftalık yayın arası verilmişti ve yeni bölümün 6 Nisan Pazar günü yayınlanacağı duyurulmuştu.

Ancak dizide 'Cevat' karakterine hayat veren oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun boykota destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınması ve 3 Nisan’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, yapımı yeniden gündeme taşıdı.

Yaşanan gelişmelerin dizinin çekim sürecini etkileyip etkilemeyeceği merak edilirken, “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin resmi X (Twitter) hesabından yapılan açıklamada, yeni bölümün 13 Nisan’a ertelendiği duyuruldu.


Etiketler: #Cem Yiğit Üzümoğlu #Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

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