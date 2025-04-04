Serbest bırakılmıştı... Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'ndan ilk paylaşım!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:36

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:36

2 Nisan boykotuna yönelik çağrı yaptıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 11 kişi öğle saatlerinde Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Aralarında ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümcüoğlu ile doktor Enes Özel'in de bulunduğu isimler hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında işlem yapıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, Üzümcüoğlu ve diğer isimler hakkında yurt dışı çıkış yasağı koydu ve ayda iki kez karakola imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi.

İLK PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme kararının ardından Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Üzümoğlu, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.