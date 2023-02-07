Oyuncu Mahir İpek’in yeğenleri enkazdan çıkarıldı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:53

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 saniye süren deprem; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Trabzon’da da hissedildi.

Oyuncu Mahir İpek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremde yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi. Oyuncu, "SAR arama kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.

Bir saat sonra bir açıklama daha yapan İpek, "SAR Arama kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz varolun" ifadelerini kullandı.







