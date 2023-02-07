Devlet Bahçeli'den kürsüde 'deprem' açıklaması: 'Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir'

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:43

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 11:04

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının çoğunu 10 ili vuran Kahramanmaraş ve Elbistan depremlerine ayıran Bahçeli, sözlerine yaşamını yitiren yurttaşlara başsağlığı dileyerek başladı.

"BU GERÇEĞİ DEĞİŞTİRMEMİZ İMKÂNSIZDIR"

"Türkiyemizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Fay hatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz imkânsızdır" diyen Bahçeli, "Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki 'dezenformasyon' iddialarına da değinen MHP lideri, şöyle konuştu:

"Normal zamandaki gibi 'gözünün üzerinde kaşın var' gibi mesnetsiz eleştirilerin sergileneceği bir zaman olmadığı bilinmelidir. Provokasyon peşinde koşan vandallara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız."

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Bugün iç ve dış siyasi gündemle ilgili değerlendirme yapmayacağım. Büyük bir acımız var. Gün sen ben ayrımıyla, yersiz polemiklerle vakit kaybedecek gün değildir.

* Saramayacağımız hiçbir yara yoktur. Belki bu karanlık gecenin ne zaman sökecek aydınlığı diye kendi kendimize sorduğumuz anlar da olur. Ancak her seferinde imanımızla güveneceğiz, hür irademizle birbirimize can damarı olacağız. Birbirimize dayanak olmalıyız. Gündemimizin yegane konusu depremdir.

* Türkiyemizin tamamı depremlerin ağırlık merkezinde yer almaktadır. Fay hatları Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşatmıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz imkânsızdır. Coğrafyamızı yok saymamız, başka bir coğrafyada gelecek arayışına girmemiz mümkün değildir. Olumsuz hava şartlarından dolayı arama kurtarma çalışmaları güçlükle yapılmaktadır.

* Türkiye 1939 Erzincan depremiyle, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra en feci doğal afetle karşı karşıya kalmıştır. Şu ana kadar 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybederken 20 bin 426 vatandaşımız yaralanmış, 5 bin 775 bina yıkılmış, binlerce vatandaşımız da taş, beton ve toprak yığınlarının altından kurtarılmıştır. Depremde can veren tüm vatan evlatlarına Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, tedavi altında olan vatan evlatlarına şifalar diliyorum. Kederli ailelere ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.

* MHP olarak felaket haberini alır almaz bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında, milletvekillerimizin de iştirakiyle heyet teşkil edip afet bölgesine gönderdik. Bu heyetimiz devletin arama kurtarma faaliyetleriyle uyumlu olmak kaydıyla depremden etkilenmiş il ve ilçelerimizde destek ve yardım temelli çalışmalarını ifa edecektir. Bütün parti teşkilatlarımız ve ülkü ocaklarımız gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katılacaklardır. Kansa kan vereceğiz, emekse emek vereceğiz, üzerimize göçen binaları mutlaka kaldıracağız. Her dava arkadaşımın bu süreçte sorumlu, duyarlı ve fedakar davranması içten beklentimdir.

* Normal zamandaki gibi 'gözünün üzerinde kaşın var' gibi mesnetsiz eleştirilerin sergileneceği bir zaman olmadığı bilinmelidir. Provokasyon peşinde koşan vandallara, felaketi istismar etmeye gayret eden utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız. Bu da geçecektir, Allah bizimledir. Ne tarihimizi, ne coğrafyamızı ne de kimliğimizi değiştirebiliriz.