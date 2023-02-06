Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan yardım çağrısı! Ailesi depremde mahsur kaldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası ailesinin göçük altında kaldığını belirterek yardım çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu.
Depremde ailesi enkaz altında kalan Ego dizisi oyuncusu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.
Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diyerek çağrıda bulundu.
Anneannem yürüyemiyor, hasta..Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı?— Melisa Asli Pamuk (@RealMelisaPamuk) February 6, 2023
75.yıl Bulvarı no.10 Cem apt 4’ü kat Antakya.#deprem
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