Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi
58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog sonrası Nihal Yalçın, Karadağlı'nın taklidini yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.
Yalçın'ın ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ödülü vermek için kendisini bekleyen Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın Karadağlı'nın taklidini yaptı.
Yalçın'ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabınan paylaştı.
Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 10, 2021
"SUS MU DEDİNİZ?"
Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, “'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye" karşılığını vermişti.
Nihal Yalçın ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından “Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" paylaşımını yapmıştı.
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