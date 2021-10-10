Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya sert tepki: "Lütfen izin vermeyin..."

10 Ekim 2021 Pazar, 09:25

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'ncisi düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Covid-19 tedbirleri kapsamında Antalya Spor Salonu'nda düzenlendi. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, dayanamayarak ödülü Nihal Yalçın'a uzattı.

"SUS MU DEDİNİZ?"

Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Tamer Karadağlı ise "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

"ÖNÜME GEÇMESİNE İZİN VERMEYİN"

Tamer Karadağlı'nın hareketi sosyal medyada büyük tepki toplarken Nihal Yalçın Twitter hesabından açıklama yaptı. Yalçın, "Lütfen Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" ifadelerini kullandı.