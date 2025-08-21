Oyuncu Ufuk Bayraktar gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 10:15:00
Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındığı aktarıldı.

'Ezel' dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandırmasıyla ünlenen oyuncu Ufuk Bayraktar, dün öğle saatlerinde Beyoğlu’ndaki bir restoranı basıp, haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre; Bayraktar'ın ilk olarak geçen hafta 5 kişiyle giderek restoran sahibine, "Buraya çökecekler. Biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği iddia edildi.

Dün tekrar restorana giderek istediği haraç miktarını 10 bin liraya indirdiği öne sürülen Bayraktar'ın gözaltına alındığı belirtildi.

