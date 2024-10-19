Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu!

Evinde cansız bedeni bulunan ve Adli Tıp'a kaldırılan oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu. Yapılan inceleme sonucunda, Çelik'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

Oyuncu Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:22

Avrupa Yakası dizinde canlandırdığı "Kubilay" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Vural Çelik 17 Ekim'de evinde ölü bulundu. Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan oyuncunun ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda belli oldu.

TV100'ün aktardığına göre, Çelik'in ölüm nedenini yapılan inceleme sonucunda kalp krizi olarak tespit edildi.

Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan yaptığı açıklamada, ölüm nedenini bilmediğini ifade ederek "Şeker, kalp tansiyon hepsi var" demişti.


Etiketler: #Adli Tıp #Avrupa yakası #Vural Çelik #Ölüm

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