Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Avrupa Yakası oyuncularından Vural Çelik'e veda

Avrupa Yakası'nın "Kubilay"ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınlarken Avrupa Yakası dizisindeki rol arkadaşları da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin Vural Çelik paylaşımları...

Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Avrupa Yakası oyuncularından Vural Çelik'e veda
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:56

Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Seksenler gibi sevilen yapımlarda rol alan Çelik’in vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Vural Çelik, vefatından önce, 15 Ekim'de Instagram hesabından bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar Range Rover’ım, yatım, katım, villam olmuştu" sözleriyle durumunu esprili bir dille ifade etmişti.

Çelik’in vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.

GÜLSE BİRSEL



ATA DEMİRER



ŞENAY GÜRLER

 

HALE CANEROĞLU


Etiketler: #Avrupa yakası #Vural Çelik #gülse birsel

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