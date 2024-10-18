Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: Avrupa Yakası oyuncularından Vural Çelik'e veda
Avrupa Yakası'nın "Kubilay"ı Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınlarken Avrupa Yakası dizisindeki rol arkadaşları da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte ünlü isimlerin Vural Çelik paylaşımları...
Ünlü oyuncu Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetti. Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Seksenler gibi sevilen yapımlarda rol alan Çelik’in vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Vural Çelik, vefatından önce, 15 Ekim'de Instagram hesabından bir video paylaşarak, "Şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar Range Rover’ım, yatım, katım, villam olmuştu" sözleriyle durumunu esprili bir dille ifade etmişti.
Çelik’in vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi.
GÜLSE BİRSEL
ATA DEMİRER
ŞENAY GÜRLER
Maalesef Vural’ı kaybetmişiz. Erken bir veda. Çok üzücü.— Şenay Gürler (@senaygurler) October 17, 2024
Sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağolsun.#vuralçelik
HALE CANEROĞLU
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