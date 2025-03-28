Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:54

Güncelleme: 28.03.2025 - 13:54

Gündemdeki haberlerin ardından Eski CHP Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Özcan Işıklar kimdir? Eski Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar kaç yaşında, nereli?

ÖZCAN IŞIKLAR KİMDİR?

1960 yılında Silivri’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Kamu ve özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu. 1979 yılında Silivri CHP Gençlik kollarında siyasete başladı ve 1984’te SODEP Kurucusu oldu, 1986 ‘da Kurultay delegesi seçildi.

SHP İlçe Sekreterliği, CHP Yönetim Kurulu Üyeliği,1994-1999 yılları arasında Silivri Belediyesi Meclis Üyeliklerinde bulundu. 1999-2004 yıllarında CHP Yönetimindeki Silivri Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve 2009 Yerel Seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığı’na seçildi. 30 Mart 2014 yılı Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Silivri Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Silivri İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

ÖZCAN IŞIKLAR'IN ÖZEL HAYATI

Özcan Işıklar evli ve 2 çocuk sahibidir.

Işıklar aynı zamanda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin dünürüdür.