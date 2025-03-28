Yayınlanma: 28.03.2025 - 11:18

Güncelleme: 28.03.2025 - 11:18

Ekonomist Evren Devrim Zelyut uzun bir süredir hastalığı ile ilgili tedavi görüyordu. Ekonomist Evren Devrim Zelyut'tan üzücü haber geldi. Peki, Evren Devrim Zelyut kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut neden öldü?

EVREN DEVRİM ZELYUT KİMDİR?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Rıza Zelyut, tanınmış bir gazeteci ve yazardır. Zelyut, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı.

2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.

EVREN DEVRİM ZELYUT NEDEN ÖLDÜ?

43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Zelyut'un beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.