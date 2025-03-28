Özlem Çınar kimdir? Arka Sokaklar Aylin’i diziden ayrılıyor mu?

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:10

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:10

Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümünden itibaren dizide yer alan Özlem Çınar Arka Sokaklar'a veda ediyor. Peki, Özlem Çınar kimdir?

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik bölümünde önlisans eğitimini tamamladı. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

ÖZLEM ÇINAR DİZİLERİ

Hicran

İkizler Memo-Can - 2018 - Aylin Aydın (Konuk oyuncu)

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2006-2019 - Aylin Aydın

Ne Gezer Aşk Dağlarda : Yunus Fırat - 2005 - Zeyno

Hayalet : Cemal Şan - 2004 - Yağmur

Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nur

Hürrem Sultan : Fatih Aksoy - 2003 - Mihrimah Sultan

Yarım Elma : Ömer Uğur - 2002-2003

Gülbeyaz : Özer Kızıltan - 2002-2003 - Neşe

Herkes Kendi Evinde : Semih Kaplanoğlu - 2000 - Ferda

ÖZLEM ÇINAR ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Arka Sokaklar” dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak. Haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzalı dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü.