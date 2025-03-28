Özlem Çınar kimdir? Arka Sokaklar Aylin’i diziden ayrılıyor mu?
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19 yıldır ekranlarda izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Fenomen dizinin Aylin’i, Özlem Çınar, diziden ikinci kez ayrılma kararı aldı. Peki, Özlem Çınar kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde ilk bölümünden itibaren dizide yer alan Özlem Çınar Arka Sokaklar'a veda ediyor. Peki, Özlem Çınar kimdir?
ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?
Türk oyuncu Özlem Çınar, 2 Ekim 1974'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Avcılar'da ilköğretimini tamamlamasının ardından Trakya Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik bölümünde önlisans eğitimini tamamladı. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.
ÖZLEM ÇINAR DİZİLERİ
Hicran
İkizler Memo-Can - 2018 - Aylin Aydın (Konuk oyuncu)
Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2006-2019 - Aylin Aydın
Ne Gezer Aşk Dağlarda : Yunus Fırat - 2005 - Zeyno
Hayalet : Cemal Şan - 2004 - Yağmur
Aliye : Kudret Sabancı - 2004 - Nur
Hürrem Sultan : Fatih Aksoy - 2003 - Mihrimah Sultan
Yarım Elma : Ömer Uğur - 2002-2003
Gülbeyaz : Özer Kızıltan - 2002-2003 - Neşe
Herkes Kendi Evinde : Semih Kaplanoğlu - 2000 - Ferda
ÖZLEM ÇINAR ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Arka Sokaklar” dizisinde önemli bir ayrılık yaşanacak. Haklarını Erler Film’den devraldığı D Media imzalı dizinin Aylin’i Özlem Çınar, uzun süre önce veda ettiği diziye yılar sonra geri dönmüştü.
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